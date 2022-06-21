بوقعيقيص تعلق على نتائج لقاء مجلس النواب والدولة في القاهرة

أخبارليبيا24

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص، على نتائح لقاءات لجنتي مجلس النواب والدولة في القاهرة.

وقالت بوقعيقيص في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”أخلصا مجلسي النواب والدولة لعادتهما و لم يتفقا لا على قاعدة دستورية ولا على تعديلات مشروع الدستور”.

وأضافت عضو ملتقى الحوار في منشورها :”يبقى تتفاقهما الضمني الوحيد بقاء الحال على ماهو عليه”.

وتابعت :”أراهن من الآن أنه لن تكون هناك نتيجة مرجوة من اجتماع رئيسي المجلسين بعد عشرة أيام”.

وختمت منشورها بالقول :”وصدق من قال (من يجرب المجرب عقله مخرب ) حفظ الله ليبيا من أبنائها وليس من الغريب”.

وكانت وليامز أكدت اليوم الإثنين انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فجر اليوم 20 يونيو.

وأوضحت مستشارة الأمين العام في بيان صحفي أن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.

وأكدت وليامز أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

ودعت رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وأبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين، استعداده التام للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال المشري، في رسالة موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إنه مستعد للقاء صالح تأكيدًا لاستمرار سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت.

وأضاف رئيس المجلس :”نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي”.