باشاغا يعرض خارطة طريق على مجلس العموم البريطاني

أخبار ليبيا 24

أجرى، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، محادثات داخل مقر مجلس العموم البريطاني في لندن.

وقال باشاغا، إنه أجرى محادثات مع الفريق البرلماني المعني بليبيا في مجلس العموم البريطاني.

وأفاد باشاغا، في تغريدة على تويتر، أنه أجرى نقاشًا حول “خارطة الطريق نحو التعافي” التي أطلقتها. وسبل التعاون المشترك بين المملكة المتحدة وليبيا، وكيف أن تحقيق الأمن في ليبيا سيجعل العالم أكثر أمانًا.

وكان باشاغا، أعلن عن خارطة طريق “وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة. تحت عنوان: خارطة الطريق نحو الاستقرار والتعافي”.

وأكد باشاغا، أن هذه الخارطة “تستجيب لأماني وتطلعات الشعب الليبي في مستقبل زاهر، تنتهي بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة”.

وقال، “إن ليبيا تقف اليوم أمام مفترق طرق مصيري وخطير من أجل ضمان مستقبل أفضل ومستدام، مستقبل يستحقه ويتمناه شعبنا الليبي”.

وأكد، أن الحل الوحيد، للوصول إلى بر الأمان، يكمن في خارطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة وتستجيب لأماني وتطلعات الشعب الليبي في مستقبل زاهر.