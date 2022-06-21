باشاغا: وصلت لمجلس العموم البريطاني لمناقشة خارطة الطريق

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أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، أنه وصل إلى مجلس العموم البريطاني.

وقال باشاغا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”وصلت للتو إلى مجلس العموم البريطاني من أجل يوم كامل من الاجتماعات”.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية :”أتطلع إلى مناقشة خارطة الطريق نحو التعافي التي أطلقتها، مع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة”.

‏وختم باشاغا منشوره بالقول :”خارطة طريق نحو التعافي حل ليبي ليبي”.

وكان رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أعلن عن خارطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة تحت عنوان: “خارطة الطريق نحو الاستقرار والتعافي”..

وأكد باشاغا أن خارطة الطريق تستجيب لأماني وتطلعات الشعب الليبي في مستقبل زاهر، تنتهي بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة.

وقال رئيس الحكومة :”إن ليبيا تقف اليوم أمام مفترق طرق مصيري وخطير من أجل ضمان مستقبل أفضل ومستدام، مستقبل يستحقه ويتمناه شعبنا الليبي”.

وأفاد أن الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان يكمن في خارطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة وتستجيب لأماني وتطلعات الشعب الليبي في مستقبل زاهر.