المنفي يؤكد على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مشروع المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيعلن عنه المجلس الرئاسي هذا الأسبوع.

واستقبل المنفي، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآلية تعزيز العلاقات الليبية الأوربية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء، بحسب المجلس الرئاسي، سبل التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي، في المحافظة على توحيد مؤسسات الدولة.

تعزيز المشاركة

كما تناول، تعزيز الشراكة في مجال التنمية، وتنفيذ مسارات الحوار الوطني، وملف المصالحة الوطنية، وسبل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

من جانبه أعرب ساباديل، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود المجلس في مجال المصالحة الوطنية.

والسبت، أعلن المجلس الرئاسي، أنه سيطلق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية مع انتهاء أعمال اللجان المكلفة باقتراح الرؤية.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، على هامش حفل إطلاق المشروع في طرابلس، يوم الخميس القادم، والذي سيمثل استراتيجية عمل المفوضية العليا للمصالحة.