السيسي وبن سلمان يشددان على إجراء الانتخابات الليبية وخروج المرتزقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في بيان مشترك، على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وثمّن الجانب السعودي، خلال البيان، الجهود المصرية الرامية إلى استعادة ليبيا وأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر لليبيين لرسم مستقبل بلادهم.

وشدد الجانبان على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، مشيدين بما وصفاه بـ “الجهود المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق”.

وتطرق الجانبان السيسي وبن سلمان، خلال البيان، إلى موضوع القوات الأجنبية والمرتزقة، مشددين على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، بدون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد، وذلك تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا.

وجدد الجانبان التأكيد على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا.