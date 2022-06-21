السكر غير ضار.. اكتشاف بديل يكافح السمنة أحلى من السكر 2000 مرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكن علماء بجامعة “فياتسك” الروسية من اكتشاف طريقة للحصول على بروتين البرازين حلو المذاق، الذي يعتبر بديلا غير ضار للسكر.

وقال المكتب الإعلامي للجامعة، في بيان، إن هذه المادة يجب أن تصبح بديلا لجميع السكريات الكربوهيدراتية في العالم، لأنها تساهم في مكافحة السمنة.

ويقول الخبراء، إن بروتين البرازين Brazzein، أحلى من السكر بـ 2000 مرة، وإنتاج هذا البروتين على المستوى التجاري.

كما يقلل مما يسمى السكر المخفي في المنتجات الغذائية ومن السعرات الحرارية فيها وبالتالي في مكافحة السمنة.

*إنتاج البرازين

وأشار سيرغي ليتفينيتس، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية،

أن إنتاج مجموعة واسعة من منتجات السكر منخفضة السعرات الحرارية يتطلب تقنيات فعالة لإنتاج بروتين البرازين.

وقال سيرغي: هدفنا في المقام الأول، ليس الحصول على بروتين البرازين نفسه،

بل هو إيجاد حلول تكنولوجية، تقلل من تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن استخدام طرق هندسة البروتينات تمكن في المرحلة الأولى، من بناء تركيبات وراثية حيوية لأشكال متغيرة من البرازين، والذي هو أكثر 2000 مرة أحلى من السكر.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن جميع المواد الخام والبروتين المستخدمة في الإنتاج محلية، والأهم من ذلك، سيكون المنتج وطنيا.

وأضاف أن هذه الدراسة فريدة من نوعها في روسيا.

وأوضح ليتفينيتس أن العلماء بالجامعة يخططون لابتكار منتج معدل وراثيا وتكنولوجيا فعالة للتنقية يكون بديل للسكر.

وأشار إلى أن هذا العمل حاليا في مرحلة تجميع التركيبات الجينية وانتقاء العناصر الجينية المثالية، التي تضمن الحصول على إنتاج وفير من المادة المطلوبة التي ستكو بديلا للسكر.