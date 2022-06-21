السايح يبحث مع معهد تعزيز سبل السلام الأمريكي التعاون وتبني المبادرات المشتركة

أخبارليبيا24

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع وفد معهد الولايات المتحدة للسلام سبل تعزيز التعاون وتبني المبادرات المشتركة.

ويهدف التعاون بين المفوضية والمعهد بناء شراكات جديدة تبني السلام وتعزز الاستقرار من خلال انتخابات حره ونزيهة تكون قاعدة للتداول السلمي على السلطة.

وثمن مدير برامج شمال أفريقيا والمكتب الإقليمي في المعهد إيلي أبو عون الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

وأكد أبوعون أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق السلم في ليبيا، مبدياً استعداد المعهد للتعاون من خلال تنفيذ برامج تدعم فض النزاعات وبناء السلام.

و معهد الولايات المتحدة للسلام هو مؤسسة، أسسها الكونغرس الأمريكي، بهدف منع وحل النزاعات الدولية العنيفة، وتعزيز الاستقرار بعد الصراع والتحولات الديمقراطية وتوطيد السلام.