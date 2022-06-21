الدبيبة: الحكومة حرصت على تقديم نموذجًا جديدًا يفرق بين دور الاتصال الحكومي

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شارك رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أمس الأثنين في إحياء فعاليات طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، وحفل توزيع جائزة الدولة التقديرية للصحافة ، بحضور عدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى ليبيا ، وعدد من الإعلاميين والصحفيين المحليين والدوليين.

في حين بارك الدبيبة من تم أختيارهم من لجنة التكريم وذلك خلال كلمة له بالمناسبة معلنا رعايته للنسخة الثانية لجائزة الدولة التقديرية للصحافة.

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية حرصت على تقديم نموذجًا جديدًا يفرق بين دور الاتصال الحكومي.

مؤكدا أن ذلك يعد مهمة أساسية للحكومة وقطاعاته للتواصل مع عموم الشعب ، تعزيزًا لمبدأ الشفافية.

في حين أضاف أن الحكومة أطلقت جهوداً استثنائية في تأسيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي ، وصندوق دعم الإعلاميين.

وذلك باعتبارهما وسيلة لتقويم الآداء في هذا المجال المهم.

وأعلن عن إقرار مجلس الوزراء لجملة من الإجراءات تدعم هذا الجسم من خلال التراخيص للقنوات وإجراءات أخرى سيعلن عنها لاحقاً.

وسلم الدبيبة جائزة الدولة التقديرية للصحافة في نسختها الثانية للفائز بها الإعلامي الليبي السيد بشير زعبية .

وكان الدبيبة قد ألتقى الإثنين مع وزير الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين جان كلود غاكوسو.

في حين بحثا دعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا وجهود الاتحاد الأفريقي في دعم هذا الملف.

جاء ذلك، في حضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش ومندوب دائم لليبيا لدى الاتحاد الأفريقي محمد آدم لينو.

وقالت خارجية حكومة الوحدة، إن الدبيبة بحث مع الوزير الكنغولي دعم مشروع المصالحة الوطنية.