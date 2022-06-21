الدبيبة يشدد على عدم قيام الوحدات العسكرية بأي تحركات دون تعليمات

أخبارليبيا24

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع – عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء على عدم قيام الوحدات العسكرية بأي تحركات مهما كانت دون تعليمات من رئاسة الأركان العامة

وأكد الدبيبة خلال لقائه مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد على ضرورة متابعة العمل بكافة الوحدات العسكرية.

وشدد رئيس الحكومة خلال اللقاء أيضًا، بديوان مجلس الوزراء؛ على ضرورة المحافظة على أمن العاصمة وسلامة سكانها.

وناقش الدبيبة مع الحداد الأوضاع العسكرية في العاصمة طرابلس، والمناطق المحيطة بها.

واستعرض الإجراءات المتخذة من قبل رئاسة الأركان العامة، بشأن متابعة عمل المناطق العسكرية، ومدى انضباطها والتزامها بتنفيذ التعليمات الصادرة لها من رئاسة الاركان العامة.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تشهد اليومين الماضيين تحركات عسكرية مكثفة من قبل قوات تابعة ومؤيدة لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة, وأخرى تابعة لقوات المدير السابق لإدارة الاستخبارات العسكرية أسامة الجويلي.