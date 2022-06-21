نادية عمران: البعثة تصر على المجازفة بمصير ليبيا ولا بد من القاعدة الشعبية

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قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران في تصريحات صحافية لموقع عربي 21 إنها غير مندهشة من وصول مشاورات القاهرة الخاصة بالمسار الدستوري إلى طريق مسدود، مؤكدة أن هذه النتيجة كانت متوقعة في ظل إصرار البعثة الأممية على المجازفة بمصير ليبيا والتحرك في اتجاه قد يعيد البلاد إلى مرحلة انتقالية ربما تتسم بأنها أسوأ مما سبق، وفق قولها.

وأوضحت أن وسائل الإعلام دأبت على تضخيم النتائج المحتمل أن تتمخض عن هذه المشاورات.

وأكدت أن البيان الختامي كشف الحقيقة المتمثلة في أن حالة الانسداد السياسي ظلّت قائمة.

وذلك في ظل عدم قدرة الأطراف على التوافق بشأن المفاصل الدستورية.

مشددة في الوقت ذاته على أنه لا سبيل سوى العودة إلى القاعدة الشعبية.

وأضافت أن اجتماعات القاهرة فشلت تمامًا في التوافق على هيكلة السلطة التشريعية واختصاصاتها ومقرها.

كما أنها أخفقت على صعيد رسم ملامح السلطة التنفيذية وشروط انتخاب الرئيس.

كما قال عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريحات صحافية أمس الأثنين إن ما حدث في إجتماع القاهرة كانت تتوقعه البعثة منذ البداية وهو عدم اتفاق المجلسين كالعادة، مع إحباط البعثة لمبادرة الدبيبة الانتخابية، وقتل حماس المجلس الرئاسي في تحمل مسؤولياته.

وأكد أن البعثة أنامت الجميع في العسل بعد أن وضعت ملتقى الحوار السياسي في الثلاجة منذ سنة كاملة.

منوها أن الهدف واضح وهو تمزيق ليبيا وتقسيمها والسيطرة على النفط وتدويله، ولكن لن نسمح لهم.

وأشار لعودة الملتقى السياسي بإرادة الليبيين وسنستعيد ملكية الحوار من السفراء.