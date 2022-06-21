مركز الأرصاد الجوية: درجات الحرارة معتدلة نسبياً على أغلب المناطق

21 يونيو، 2022 12:57 م
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أخبارليبيا24_متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن تكون درجات الحرارة معتدلة نسبياً على أغلب المناطق هذا اليوم ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر يونيو.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال تكون مابين (28– 33) مْ.

وذكر أن درجات الحرارة تتراوح ما بين (37– 43) مْ على مناطق الوسط والجنوب، وترتفع من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا ويشمل يوم الخميس بعض المناطق الشرقية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة حالة السماء: صافية بوجه عام.

في حين الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-37)مْ وتسجل ارتفاع من يوم الغد خاصة على مناطق الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية ما بين (27-32)مْ و ما بين (34-38)مْ على مناطق الدواخل والواحات.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

في حين الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-45)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية.

في حين الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-41) مْ.

مركز الأرصاد الجوية: درجات الحرارة معتدلة نسبياً على أغلب المناطق
مركز الأرصاد الجوية: درجات الحرارة معتدلة نسبياً على أغلب المناطق
21 يونيو، 2022 12:57 م
7

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