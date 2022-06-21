استئناف طرابلس تؤجل محاكمة “السنوسي” للثامن من أغسطس

21 يونيو، 2022 10:18 م
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عبدالله السنوسي
عبدالله السنوسي

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت مصادر إن محكمة استئناف طرابلس أجلت محاكمة عبد الله السنوسي ورفاقه في القضية رقم 630/2012 المعروفة بأحداث 2011 إلى يوم 08 أغسطس القادم .

وفي قضية سجن أبو سليم كانت محكمة استئناف طرابلس. قد أصدرت قرارا بعدم اختصاص القضاء المدني في قضية سجن أبوسليم وإحالتها إلى القضاء العسكري .

وكان أحمد نشاد محامي عبد الله السنوسي، قد صرح في وقت سابق أنهم سيبدؤون جولة جديدة من المناظرات القانونية في قضية سجن أبو سليم.

وفي القضية ذاتها، أفاد نشطاء أن القاضي تعرض لتهديدات من قبل بعض العصابات التي طالبته بإصدار حكم الإعدام، في الوقت الذي كان من المفترض أن يصدر حكم بالبراءة أو سقوط القضية.

وأضاف النشطاء أن التهديدات التي تعرض لها القاضي دفعته إلى إحالة القضية للقضاء العسكري.

21 يونيو، 2022 10:18 م
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