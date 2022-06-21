وزارة النفط تبحث تطوير القطاع مع شركة إني فرع شمال أفريقيا

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بحث وزير النفط والغاز محمد امحمد عون بديوان الوزارة مع أنطونيو بالداسيري المدير العام لشركة إني شمال أفريقيا فرع ليبيا ونائبه ونيس السوقي الرويمي بحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنيةبالوزارة مصطفى عبدالله بن عيسى دور الشركة في قطاع النفط الليبي.

وقدم عون نبذة عن تاريخ و دور وزارة النفط والغاز في قانون النفط وقانون انشاء المؤسسة الوطنية للنفط.

وينضم القانون العلاقة بين الوزارة والمؤسسة والشركات التابعة لها.

كما قدم نبذة عن أفاق الصناعات النفطية الليبية في المستقبل سواءً في الاكتشاف او الإنتاج.

وتطرق الوزير إلى تطوير بعض القطع النفطية البحرية والبرية و مساهمة شركة إيني فى المستقبل فى تطوير القطع.

وأكد على أنّ الدولة الليبية تشجع الشركات الدولية للمشاركة في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي.

فضلا عن تطوير الطاقة البديلة تماشياً مع طموحات المجتمع الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية.

وقدم أنطونيو نبذة عن ماحققته شركة إيني من اكتشافات نفطية وغازية فى السنوات الأخيرة حول العالم.

وما لها من خبرة و دراية فى هذا المجال و أفاد عن رغبة الشركة فى استكشاف لبعض القطع البحرية والبرية فى ليبيا.

في حين يأتي ذلك بالتعاون والشراكة مع شركة برتش بتروليوم.

وأكد وزير النفط والغاز أن الوازرة تدرس رغبة شركة إيني.

وأشاد بخبرة الشركة الطويلة في ليبيا وما حققته من نجاحات فى مجال الاستكشاف فى السنوات الأخيرة حول العالم .