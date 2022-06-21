أثناء وجود الحداد .. إطلاق نار في معسكر الصواريخ تاجوراء

أخبار ليبيا 24 – خبر

اندلعت مشاجرة، تطورت إلى تبادل إطلاق النار في معسكر بالعاصمة طرابلس، أثناء وجود رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الفريق أول محمد الحداد.

وأكدت صحيفة ”الساعة 24“ سماع دوي إطلاق نار بالقرب من معسكر الصواريخ في ضاحية تاجوراء خلال اجتماع كان يعقده رئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية، ما أدى إلى فرار عدد من الضباط.

بدوره، قال الناشط السياسي من منطقة تاجوراء محمد المهندس إن إطلاق النار أدى إلى إصابة أحد الجنود الذي نقل إلى المستشفى، وحالته متوسطة.

وأضاف أنه ”بحسب المعلومات المتوفرة، فإنه بعد انتهاء الاجتماع غادر الحداد المعسكر الذي تسيطر عليه ميليشيا البقرة والضمان المحليتين، وحينما همّ العسكريون بالمغادرة نشبت ملاسنة كلامية بين الضباط وأفراد بوابة المعسكر تطورت إلى مشاجرة وإطلاق نار“.

وقالت حسابات على مواقع التواصل إن الفوضى وإطلاق النار جرت في أعقاب انتهاء الاجتماع الذي ترأسه الحداد، والذي دعا إلى توحيد المؤسسة العسكرية .