أبو سن: توقعات بارتفاع أسعار تذاكر شركات الطيران

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توقع المتحدث باسم شركة البراق للطيران أمير أبو سن ارتفاع أسعار التذاكر بسبب أرتفاع أسعار الوقود.

وقال أبو سن في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”ارتفاع مرتقب لأسعار التذاكر بسبب الزيادة في أسعار الوقود الخاص بالطائرات”.

وتابع المتحدث :”أن القرار الأخير بتحديد سعر الوقود لم يدخل حيز التنفيذ نهائياً، و من المتوقع البداية بزيادة أسعار الرحلات الداخلية”.

واستطرد أبو سن :”استغرب جداً قرارات شركة البريقة بزيادة تدريجية على أسعار وقود الطائرات ليصل إلى قرابة خمسة أو ستة أضعاف السعر السابق”.

وختم المتحدث منشوره :”ارتفاع أسعار وقود الطارات جاء رغم توفر الوقود بسعر ثابث لباقي المحروقات، إذ أن نشرة ارتفاع الأسعار تخص وقود الطائرات فقط”.