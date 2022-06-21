أبو سن: توقعات بارتفاع أسعار تذاكر شركات الطيران
أخبارليبيا24
توقع المتحدث باسم شركة البراق للطيران أمير أبو سن ارتفاع أسعار التذاكر بسبب أرتفاع أسعار الوقود.
وقال أبو سن في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”ارتفاع مرتقب لأسعار التذاكر بسبب الزيادة في أسعار الوقود الخاص بالطائرات”.
وتابع المتحدث :”أن القرار الأخير بتحديد سعر الوقود لم يدخل حيز التنفيذ نهائياً، و من المتوقع البداية بزيادة أسعار الرحلات الداخلية”.
واستطرد أبو سن :”استغرب جداً قرارات شركة البريقة بزيادة تدريجية على أسعار وقود الطائرات ليصل إلى قرابة خمسة أو ستة أضعاف السعر السابق”.
وختم المتحدث منشوره :”ارتفاع أسعار وقود الطارات جاء رغم توفر الوقود بسعر ثابث لباقي المحروقات، إذ أن نشرة ارتفاع الأسعار تخص وقود الطائرات فقط”.