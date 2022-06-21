أبو سن: توقعات بارتفاع أسعار تذاكر شركات الطيران

21 يونيو، 2022 2:20 م
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شركة البراق
شركة البراق

أخبارليبيا24

توقع المتحدث باسم شركة البراق للطيران أمير أبو سن ارتفاع أسعار التذاكر بسبب أرتفاع أسعار الوقود.

وقال أبو سن في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”ارتفاع مرتقب لأسعار التذاكر بسبب الزيادة في أسعار الوقود الخاص بالطائرات”.

وتابع المتحدث :”أن القرار الأخير بتحديد سعر الوقود لم يدخل حيز التنفيذ نهائياً، و من المتوقع البداية بزيادة أسعار الرحلات الداخلية”.

واستطرد أبو سن :”استغرب جداً قرارات  شركة البريقة بزيادة تدريجية على أسعار وقود الطائرات ليصل إلى قرابة خمسة أو ستة أضعاف السعر السابق”.

وختم المتحدث منشوره :”ارتفاع أسعار وقود الطارات جاء رغم توفر الوقود بسعر ثابث لباقي المحروقات، إذ أن نشرة ارتفاع الأسعار تخص وقود الطائرات فقط”.

21 يونيو، 2022 2:20 م
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