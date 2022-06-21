أبو الغيط في الجزائر للتحضير لعقد القمة العربية

أخبار ليبيا 24

عقد الأمين للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اجتماع عمل تحضيرًا لعقد القمة العربية يومي 01 و02 نوفمبر 2022.

وأشاد، أبو الغيط الذي وصل الإثنين إلى الجزائر، بالجهود التي تبذلها الجزائر والأفكار التنظيمية المطروحة بغية تمكين القادة العرب، خلال استضافتها القمة العربية الـ31، من مشاركة الجزائر أفراحها بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية.

ومن المقرر أن تتناول، القمة العربية، بحث مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية.

وكان من المقرر أن تعقد القمة العربية على مستوى الزعماء خلال شهر مارس الماضي، إلا أنها أرجئت بسبب كوفيد-19 على غرار نسختي 2020 و2021.

وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس.