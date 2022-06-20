عبر بيان صحافي ختامي.. وليامز تدعو رئاستي النواب والدولة للاجتماع خلال عشرة أيام

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أصدرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بيان صحفي عبر موقع بعثة الأمم المتحدة على الأنترنت بشأن انتهاء عمل اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة بتيسير من الأمم المتحدة لتحديد الإطار الدستوري الليبي للانتخابات مؤكدة انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة فجر اليوم 20 يونيو.

وأوضحت وليامز أن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.

مؤكدة أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

ودعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

في حين تابعت ” باسم الأمم المتحدة، أود أن اغتنم هذه الفرصة مرة أخرى للتعبير عن شكري الجزيل لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة هنا في القاهرة”.

في حين وتوجهت بالشكر لأعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط.

مؤكدة أن الشعب الليبي يستحق المثل من قياداتهم مشيدة بموظفي المجلسين على تفانيهم.

وأختتمت وليامز ” ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة “.

مؤكدة سعيها لإنهاء إنعدام الاستقرار في البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن.

منوهة على ضرورة تلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات.

في حين شكرت وليامز فريق الأمم المتحدة الرائع الذي رافق الليبيين في مساعيهم.