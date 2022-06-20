نباتات تضفي طاقة إيجابية على غرفة المعيشة

وتعرف بأنها نبتة تجلب الوفرة والثروة والسعادة، ويفضل وضعها في الركن الجنوبي الشرقي لتخفيف الزوايا الحادة، وجذب

الطاقة الإيجابية إلى الفراغ، واجتذاب الثروة.

وكل ما عليك فعله لها توفير الضوء الساطع إلى المتوسط غير المباشر والماء عندما تجف التربة فقط.

– نخلة أريكا بالم.

بفضل سعفها الناعم والريشي، فإن نخلة الأريكا هي المفضلة لجذب الطاقة الإيجابية وفقاً لعلم الطاقة.

وتعد خيار مثالي لغرفة المعيشة في منزلك، فقط تأكد من اختيار نبات بالحجم المناسب لغرفتك وموقعك حتى يمكنه استيعاب نموه.

وتعرف بأنها نبتة تجلب السلام والثروة والازدهار وتبطل الطاقة السلبية، لذلك يفضل وضع تلك النباتات الكبيرة في الزوايا

والنباتات الصغيرة على طاولة القهوة مثلا.

كما يفضل التعرض الكامل لأشعة الشمس الجزئية والري بالمياه المفلترة عندما تكون التربة جافة، ولا تدع النبات يجلس في المياه الراكدة.

– اللبلاب الإنجليزي.

فاللبلاب الإنجليزي نبات أخضر قوي يتميز بأوراق الشجر الخضراء الناعمة، بالإضافة إلى كونه نباتًا ميمونًا في علم الطاقة.

وهو أيضًا نبات لتنقية الهواء وسيزيل السموم من الهواء داخل منزلك، فهو يحيد السلبية ويخفف السهام السامة الناتجة عن الحواف الحادة أو غيرها من كتل الطاقة السلبية في منزلك.

لذا يمكنك وضع اللبلاب الإنجليزي في سلال معلقة أو حاويات عادية في الزوايا المظلمة التي تحتاج إلى إشراق بالطاقة الإيجابية.

– زنبق السلام.

وهي نبتة كما يوحي اسمها، فإن زنبق السلام تجلب الطاقة الايجابية والمفيدة إلى مساحتك،

وفي الفينج شوي يتم استخدامه لتدمير الطاقات السلبية مثل الفتنة والخلاف.

بجانب أنها تملأ الجو بالوئام، وتعتبر من النباتات المهدئة، المنسجمة، المسالمة، المطهرة،

ويمكن وضعها على حامل نباتات أو طاولة في زاوية غرفة المعيشة الخاصة بك.

– فيكس ليف فيج

تعتبر أوراق التين أو فيكس ليف فيج من النباتات المنزلية الشائعة جدًا لأنها جميلة المظهر،

وهي أيضًا رائعة لتنقية الهواء الداخلي بشكل طبيعي.

كما أنها مرغوبة ومحبوبة لكل من يهتم بعلم الطاقة بسبب أوراقها المستديرة العريضة والطبيعة المتوسعة لأعلى، والتي تزيد من الطاقة الإيجابية وتعطي شكلاً جمالياً.

ويمكنك وضعها في زاوية فارغة لرفع الطاقة لأعلى وتحسين دورانها حول الغرفة.