صالح يبحث آليات عمل الحكومة الليبية مع وزير العمل

20 يونيو، 2022 11:43 م
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أخبارليبيا24

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين مع وزير العمل والتأهيل عبدالله أرحومة آليات عمل الحكومة من مدينة سرت.

وجدد عقيلة صالح خلال اللقاء في ديوان المجلس بمدينة القبة، مؤازرته الكاملة لتسيير عمل مجلس الوزراء.

وأكد رئيس مجلس النواب دعمه لوزارة العمل في تنفيذ برامجها كافة، وتسيير عملها على أكمل وجه.

وكان مجلس النواب أقر في 15 يونيو الجاري قانون الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي.

20 يونيو، 2022 11:43 م
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