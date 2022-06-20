الكشف عن أول حالة إصابة بـ”جدري القرود” في لبنان الحالة وافدة من الخارج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل أول إصابة بـ”جدري القرود” في البلاد.

وكشفت الوزارة أن الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية. وتتابع وزارة الصحة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين من الحالة المصابة بـ”جدري القرود”.

وذكرت وزارة الصحة العامة أن مرض جدري القرود ينتج من فيروس ينتقل إلى الإنسان. وذلك من خلال الحيوان إلى الإنسان

عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة، أو من إنسان إلى إنسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ والعلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة.

ووجهت وزارة الصحة باتخاذ إجراءات الوقاية التالية:

– التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة. – عدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول التي يستوطن فيها المرض.

– تجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.

ويعد فيروس جدري القرود فيروس نادر، وتم رصده للمرة الأولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي.

وازدادت الحالات في غرب أفريقيا خلال العقد الماضي، وتعد القوارض المستودع الرئيسي للفيروس. وتصاب به البشر من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين، وانتشاره يعتمد على مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق.

– فترة حضانة المرض.

يشير الباحثون إلى تقسيم مرحلة الإصابة بجدري القرود إلى فترتين اثنتين، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.

– فترة الغزو (صفر يوم و5 أيام)، ومن سماتها الإصابة بحمى وصداع شديد وتضخّم العقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات وإرهاق شديد.

– فترة ظهور الطفح الجلدي ( تتراوح بين يوم واحد و3 أيام بعد الإصابة بالحمى) وتتبلور فيها مختلف مراحل ظهور الذي يبدأ على الوجه ثم ينتشر لأجزاء أخرى من الجسم.

ويصبح وقع الطفح أشد ما يكون على الوجه في 95% من الحالات، وعلى راحتي اليدين وأخمصي القدمين في 75% من الحالات.

ويتطور الطفح في غضون 10 أيام إلى حويصلات ممتلئة بالسوائل وبثرات قد يلزمها أسابيع لكي تختفي تماما.

– طرق الوقاية من جدري القرود.

1- تجنب الاتصال بأشخاص تم تشخيص إصابتهم مؤخرا بالفيروس، أو أولئك الذين قد يكونون مصابين.

2- ارتداء أقنعة الوجه في حالة الاتصال بشخص ظهرت عليه الأعراض.

3- تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس، ويشمل ذلك الحيوانات المريضة أو النافقة، خاصة تلك التي لديها تاريخ من الإصابة بالعدوى، مثل القرود والقوارض وكلاب البراري.

4- احرص على نظافة اليدين، خاصة بعد ملامسة الحيوانات أو البشر المصابة أو المشتبه بإصابتها، وذلك من خلال غسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم.

5- استخدم معدات الحماية الشخصية عند رعاية المرضى الذين يعانون من عدوى مؤكدة أو مشتبه فيها.

6- تناول اللحوم المطبوخة جيدا فقط.

7- يمكن أيضا أن ينتقل جدري القرود عبر الأسطح والمواد، لذلك من الحكمة تجنب ملامسة المواد التي لامست الإنسان أو الحيوان المريض