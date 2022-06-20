بعد خطفهن..ضبط ثلاثة مصريين في بنغازي يصورون النساء بأوضاع مُخلة ويبتزونهن

أخبارليبيا24

أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة رأس اعبيدة ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية يختفطون النساء ويبتزونهن.

وأوضحت أن المتهمين يقومون بتصوير النساء بأوضاع مُخلة بالآداب وابتزازهن وارغامهن على القيام بأعمال مُنافية للأداب مقابل عدم نشر صورهن ومقاطع الفيديو.

وأضافت المديرية أن امرأة كبيرة في السن مصرية الجنسية برفقتها ابنتها حضرت لمركز شرطة راس اعبيدة وأبلغت شكواها ضد ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية خطفوا ابنتها.

وذكرت المديرية أن السيدة أكدت أن المتهمين ذهبوا بابنتهم إلى منزل مواطن ليبي الجنسية بمنطقة شبنة وقاموا بخلع ملابسها غصباً والتحرش بها وتصويرها عارية.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أن الأم قالت إنه تم الاعتداء على ابنتها بواسطة سكين في اليد اليُسرى وتم تهديدها من قبل هؤلاء الأشخاص، وطلبوا منها القيام بممارسة الرذيلة معهم مقابل عدم نشر مقطع فيديو وهي عارية.

وبينت المديرية أن المرأة أكدت أن أحد الأشخاص الثلاثة قام بإرسال مقطع الفيديو في هاتف ابنتها المحمول.

وأوضحت أنه تم إخطار النيابة العامة من قبل رئيس المركز عقيد إمحمد المغربي والتي أمرت بمُداهمة المكان.

وأكدت المديرية أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالمركز رفقة دوريات من قسم شرطة النجدة وقسم التمركزات الأمنية.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه عند الوصول إلى المكان تم مُداهمة المنزل وضبط المشكو فيهم وهم ثلاثة أشخاص.

وأفادت المديرية أنه تم العثور بداخل المنزل على مبلغ مالي وقدره 18 ألف دينار ليبي ومبلغ آخر من العملة المعدنية وعدد 12كيس ذخيرة (بي كي تي) وخمس جوازات سفر ليبية.

وأشارت المديرية إلى أنه تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أنهم من الجنسية المصرية.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه تم الاطلاع على مقطع الفيديو الذي يثبت الجريمة وتم إحالة المُتهمين إلى جهات الاختصاص.