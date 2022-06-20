إنفوجرافيك| إنتاج النفط الخام لمنظمة أوبك في أبريل 2022

أخبار ليبيا 24

ارتفع إنتاج أوبك النفطي، خلال أبريل 2022، بمقدار 153 ألف برميل يوميًا، في ظل انخفاض إنتاج ليبيا من النفط بمقدار 161 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 913 ألف برميل يوميًا.

وشهد شهر أبريل زيادة الإمدادات من جانب السعودية والعراق والإمارات بموجب الحصص المتفق عليها من قبل تحالف أوبك+.

وأظهر التقرير الشهري -الصادر عن المنظمة والذي استندت فيه على مصادر ثانوية- أن إجمالي إنتاج النفط في الدول الـ13 الأعضاء لدى المنظمة، ارتفع إلى 28.648 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي، مقارنة مع 28.495 مليون برميل يوميًا في مارس.

وانخفض إنتاج ليبيا، مع إعلان القوة القاهرة في عدة حقول وموانئ نفطية.

وواصل إنتاج أوبك النفطي الارتفاع للشهر الـ14 على التوالي. وذلك وفق الحصص المتفق عليها ضمن اتفاق كبار منتجي الخام من المنظمة وخارجها في إطار تحالف أوبك+.