“المنفي” يُشارك في اجتماع الاتحاد الإفريقي للاستماع لإحاطة “زيلينسكي” حول الأزمة الأوكرانية الروسية

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شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، عبر تقنية “الفيديو”، اليوم الإثنين، في اجتماع هيئة رئاسة الاتحاد الإفريقي، المخصص للاستماع إلى إحاطة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لمخرجات اجتماع مكتب هيئة الرئاسة، الذي عقد في العاشر من شهر مايو الماضي.

حيث فوض المكتب حينها رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقي، بإجراء زيارة إلى الاتحاد الروسي رفقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “موسى فكي”، في الثالث من شهر يونيو الجاري

والتقيا خلالها بالرئيس الروسي، وقدما له وجهة نظر الاتحاد الإفريقي الرسمية، حول تأثير النزاع بين روسيا وأوكرانيا على قارة إفريقيا.