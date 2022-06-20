الدبيبة والعواقير ونقاش حول الملفات الاجتماعية والشأن العام

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بحث رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أمس الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان مجلس الوزراء مع وفد من أعيان قبيلة العواقير، بحضور وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة عدد من الملفات الاجتماعية والسياسية والشأن العام بمجالاته المختلفة.

وأكد الأعيان خلال كلماتهم على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

مؤكدين أنها مطلب لكل أبناء الشعب الليبي منوهين على ضرورة استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكافة المناطق والمدن الليبية.

وتناول الأعيان الظروف الصعبة التي يعانيها المواطنين في الحدود الليبية المصرية.

مطالبين الحكومة بمعالجة هذا الأمر واتخاذ عدد من الإجراءات حيال ذلك.

وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة يأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس الوزراء لدعم إجراءات الانتخابات.

فضلا عن توضيح استعداد الحكومة في حال وجود قاعدة دستورية لتنفيذها.

وفي سياق أخر تتواصل بيانات الدعم والتأييد من قبل منتسبي وزارة الداخلية في المنطقة الغربية للحكومة المرتقبة.

إذ أكد منتسبون للوزارة في الزهراء ومنتسبو مصلحة أمن المرافق تبعيتهم لوزارة الداخلية في الحكومة الجديدة.

وأكد منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم للحكومة المرتقبة بقيادة فتحي باشاغا.

مشددين على رفضهم الحكومات المفروضة عليهم من الخارج.

جاء ذلك في اجتماع عقد منطقة الزهراء أعلنوا فيه مساندتهم لكل من يسعى إلى لملمة شتات الوطن ودعم المصالحة الشاملة بين الليبيين.

وأكد المجتمعون أن ليبيا واحدة لا تقبل التجزئة، وأن أمن الوطن والمواطن أمانة في أعناقهم.