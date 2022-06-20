الشواحن فائقة السرعة تضر بالهواتف المحمولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تسعى بعض شركات تصنيع الهواتف المحمولة لتقديم شواحن فائقة السرعة.

فنجد أن هاتف مثل “شاومي” Xiaomi يأتي بشاحن تبلغ قدرته 200 واط، وكذلك OnePlus و Realme يأتي الشاحن بقدرة 150 واط وغيرهم من الشركات الأخرى.

ولكن هل تأتي زيادة سرعات الشحن هذه دون أي تداعيات،

أم هل تتأثر بطارية هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي سلباً جراء سباق الشحن؟.

تعمل بطاريات الأجهزة المحمولة من خلال قطبين موجب وسالب يوجد بينهما فرق جهد كهربائي من حيث عدد الإلكترونات.

وذلك لتتحرك الإلكترونات من القطب السالب إلى الموجب، مروراً بالدارات الإلكترونية للجهاز.

ولدى انتهاء هذا التدفق، تتوقف البطارية عن العمل، وتحتاج إلى معاودة شحنها لتحريك الإلكترونات من القطب الموجب إلى السالب.

وذلك لإيجاد فرق الجهد المطلوب وشحن البطارية.

*الشواحن فائقة السرعة

وتأتي هنا تقنيات الشحن فائق السرعة للهواتف المحمولة التي تحرك الإلكترونات بشكل أسرع من خلال وضع فواصل داخلية بين القطبين.

وذلك لضمان عدم انتقال الإلكترونات مباشرة من القطب السالب إلى الموجب عوضاً عن مرورها كلها عبر دارات الهاتف.

وكلما ازدادت سرعة الشحن، تزداد سماكة هذه الفواصل، وبالتالي ينخفض الحجم المتوفر للبطارية، الأمر الذي يخفض كثافتها أو شحنتها الممكنة بشكل إجمالي.

كما تقوم بعض الشركات بتقسيم البطارية الكبيرة إلى بطاريات أصغر حجماً لتسريع عملية الشحن.

وبالتالي تُضيع المزيد من الحجم الذي كان من الممكن أن يتم استخدامه لرفع شحنة البطارية.

ويعني هذا الأمر أن تقنيات الشحن فائق السرعة ستكون موجودة فقط في الهواتف كبيرة الحجم،

ولا يمكن وضعها بالقدرات ذاتها في الهواتف ذات الأحجام الأصغر.

وتلعب تقنيات الشحن فائق السرعة دورا هاما في التأثير على بطارية الهاتف.

فتحرك الإلكترونات من القطب الموجب إلى السالب بسرعات أعلى، ينتج عنها المزيد من الحرارة المنبعثة التي تؤثر سلباً على جودة وعمر البطارية.

حيث أن الحرارة العالية تغير التركيبة الداخلية للبطارية بشكل تدريجي لتنخفض قدرتها على المحافظة على الشحنة مع مرور الوقت.

ولهذا السبب يُنصح بعدم استخدام الهاتف أثناء شحنه، وذلك بهدف خفض الحرارة المنبعثة منه والمحافظة على عمر البطارية.

وبالتالي فإن الشحن فائق السرعة سيجعل البطارية تدوم أقل مع مرور الوقت، وسيحتاج المستخدم إلى استبدالها من مراكز صيانة الشركات المصنعة.

* نصائح لشحن أجهزتك

– استخدام الشحن اللاسلكي للهاتف غير صحي للبطاريات.

حيث ينجم عنه حرارة في منصة الشحن ستنتقل إلى هيكل الهاتف وتؤثر سلباً على عمر البطارية.

وتواجد الإلكترونات بشكل كامل في القطب السالب أو الموجب (البطارية ممتلئة أو فارغة) يسبب عدم توازن ويولد ضغطاً في البطارية.

لذلك يفضل أن تكون شحنة البطارية بحدود 50 في المائة في جميع الأوقات للمحافظة على عمر أطول لها.

فنجد أن الشركات المصنعة للهواتف المحمولة تشحن هواتفها بحدود النصف قبل توضيبها في علبها وإرسالها إلى المخازن ومتاجر البيع.

– يُنصح بإزالة غطاء حماية هاتفك الجوال خلال عملية الشحن فائق السرعة، وذلك بهدف تبديد الحرارة الناجمة عن الشحن بشكل أفضل.

فوجود غطاء يعرقل هذه العملية تؤثر سلباً على عمر البطاريات التي تعمل بتقنية أيونات الليثيوم Lithium – ion.

– لا ينصح بشحن الهاتف بشكل متكرر قبل انخفاض نسبة شحنه عن 30 في المائة.

وذلك بهدف المحافظة على جودة توزيع الإلكترونات قبل وصولها إلى نقطة يشتد فيها فرق الضغط الكهربائي بين القطبين.

ينصح بالتوقف عن شحن الهاتف لدى وصول نسبة شحنه إلى نحو 80 في المائة، للسبب نفسه.

كما ينصح باستخدام الشاحن المخصص لهاتفك عوضاً عن أي شاحن من شركة أخرى.

وتسمح معظم الشركات لشواحنها التواصل مع الهاتف ومعرفة حالة شحنة البطارية والتوقف عن الشحن في حال وصول شحنة البطارية إلى 100 %.

لذلك ينصح بتوخي الحذر لدى شحن بطاريات أجهزتك بتقنيات الشحن فائق السرعة.

حيث إن شحن البطاريات لا يقتصر على الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية، بل يمتد إلى البطاريات المحمولة والسيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية.

والتي انفجرت بطاريات البعض منها خلال شحنها.