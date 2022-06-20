اللافي وساباديل يبحثان سبل تعاون الاتحاد الأوروبي في المصالحة الوطنية

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ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقاءه أمس الأحد مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السيد خوسيه ساباديل، سبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في ملف المصالحة الوطنية.

وبحث الطرفان فرص التعاون التقني لإنجاح رؤية الرئاسي للمصالحة التي سيعلن عنها هذا الأسبوع.

في حين تناول اللقاء مسارات الحوار الليبي المتعددة وسبل إنجاح الحل السياسي الذي يمهد الطريق لاجراء الاستحقاق الانتخابي.

وفي سياق أخر كشفت مصادر سياسية مطلعة أن محادثات القاهرة من المقرر أن تختتم اليوم الأحد.

دون أن يتم حل عقدة عدة نقاط خلافية أبرزها شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ما يهدد بانهيار المحادثات الليبية.

وقالت المصادر لـ ”إرم نيوز“ إن وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لم يتوصلا لحل حول شروط الترشح للرئاسة.

في حين يضغط أعضاء من مجلس الدولة لمنع ترشح القادة العسكريين و الحاملين لجنسيات أجنبية لرئاسة ليبيا“.

وترعى هذه المحادثات المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز.

التي تسابق الزمن لإنجاح خططها رغم أنه لا بوادر إيجابية في محادثات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.

في حين قالت وليامز فجر اليوم في تغريدة على تويتر إن لجنة صياغة الدستور تعمل على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة.

وأضافت ”باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم غد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية“.