أيلون ماسك يغزو الفضاء.. إطلاق 53 قمرا صناعيا خلال ساعات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلقت شركة Space X التي يمتلكها أيلون ماسك، ثلاث رحلات فضاء في 36 ساعة فقط، حيث أطلق صاروخ فالكون 9 ذو

المرحلتين مؤخرا من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

ويحمل صاروخ فالكون 9، قمرا صناعيا للاتصالات لشركة Globalstar ومقرها لويزيانا إلى المدار.

وعلق أيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Space X في تغريدة: “تهانينا لفريق SpaceX Falcon على تنفيذ 3 عمليات إطلاق خالية من العيوب في يومين”.

كما قالت شركة Space X في تغريدة: “تم تأكيد نشر Globalstar FM15”.

وبحسب ما ذكر موقع “space”، فإنه بعد عشر دقائق من الإقلاع، عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض من أجل الهبوط العمودي على متن الطائرة بدون طيار.

حيث كانت متمركزة في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.

وكانت هذه هي المهمة الثالثة لـ SpaceX فيما يزيد قليلاً عن 36 ساعة.

كما أطلقت الشركة 53 قمرا صناعيا للإنترنت من Starlink يوم الجمعة الماضي من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

ورفعت قمرا صناعيا رادارا للجيش الألماني من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا يوم السبت الماضي.

وسجلت مهمة الجمعة الماضية رقما قياسيا جديدا في إعادة استخدام الصواريخ للشركة.

وتميز فالكون 9 التي طارت به بالمرحلة الأولى التي شهدت بالفعل 12 عملية إطلاق.

ويعتبر الإطلاق الثلاثي هو الثاني هذا العام، بعد أن قامت الشركة بثلاث بعثات بين 31 يناير و3 فبراير الماضيين.