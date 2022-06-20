أعضاء الأعلى الداعمين للتوافق: على الدبيبة التسليم ولابد للبعثة والمجتمع الدولي الإقرار بولاية الحكومة الليبية

20 يونيو، 2022 10:42 م
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المجلس الأعلى للدولة
المجلس الأعلى للدولة

أخبارليبيا24

دعا أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق الوطني رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إلى تسليم مقار الحكومة للحكومة الليبية.

وشدد الأعضاء في بيان لهم، على الدبيبة إلى ضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في التسليم بشكل سلس، اقتداء بسلفه وبما يعزز قيمة التداول السلمي على السلطة.

وأهابوا بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي باحترام التوافقات التي تمت بين المجلسين ودعمها، والإقـرار بولاية الحكومة الليبية علـى كامل تـراب الوطن.

وأشار أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق إلى أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن الأجسام الرسمية المنتخبة.

وشددوا على ضرورة أن يتحمـل شـاغلو المناصب العليا فـي المؤسسات السيادية مسؤولياتهم القانونية ومحذرين من أي انقسامات داخل هـذه المؤسسات قـد تنجم عـن تموضعاتهم الخاطئة.

 وحث أعضاء المجلس الأعلى للدولة شـاغلو المناصب العليا على ضـرورة الانحياز للخيارات الوطنية بالتعامل حصرا مع الحكومة الليبية.

وأكد الأعضاء على انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق، الأمر الذي يجعل مـن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالضرورة.

20 يونيو، 2022 10:42 م
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