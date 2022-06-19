تيك توك في دائرة الاتهام أمام الكونجرس الأمريكي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

واجهت تيك توك Tik Tok من خلال رئيسها التنفيذي شو زي تشو، استجوبا من أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، بسبب الحرب الروسية

وذلك بسبب سماح تطبيق Tik Tok بإظهار محتوى إعلامي وافقت عليه الدولة الروسية بينما في نفس الوقت يمنع مقاطع مصورة أخرى.

*رسالة إلى التطبيق Tik Tok

وقالت الأعضاء في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Tik Tok :

“تشير التقارير الأخيرة إلى أن تيك توك سمحت لوسائل الإعلام الحكومية الروسية بإغراق المنصة بالدعاية الخطيرة المؤيدة للحرب”.

وأضافت: “لا ينبغي لأي شركة أن تجد نفسها في موقف تضخيم أكاذيب الكرملين، التي تغذي الدعم الشعبي للحرب التي اختارتها روسيا في أوكرانيا”.

وأوضح الأعضاء أنهم قلقون للغاية موضحين سبب مخاوفهم: “تمكنت من نشر الدعاية المؤيدة للحرب للجمهور الروسي،

الأمر الذي يهدد بزيادة الخسائر البشرية المدمرة بالفعل لكل من الأوكرانيين والروس”.

وأشارت الرسالة إلى أن المحتوى المضلل الموالي للنظام الذي غمر الخدمة لم يتم حذفه،

مما أدى إلى إنشاء أرشيف يسهل الوصول إليه من الدعاية المؤيدة للحرب.

كما طلبت من Tik Tok الإجابة عن سلسلة من الأسئلة.

ومن جانبها لم ترد السفارة الروسية في واشنطن على طلبات التعليق على تلك الرسالة.

*Tik Tok توجه رساله

وفي بيان لشركة “تيك توك” نشرته وكالة “رويترز” للأنباء، قالت: “إن الشركة تتطلع للتواصل مع الأعضاء بشأن هذه القضايا والإجابة عن أسئلتهم”.

ويخضع تطبيق Tik Tok، المملوك لشركة بايت دانس لتكنولوجيا الإنترنت ومقرها بكين، لتدقيق أمريكي متزايد بشأن البيانات الشخصية التي تتعامل معها.

وخلال جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي في أكتوبر الماضي،

واجهت الشركة أسئلة حادة من المشرعين الأمريكيين.

ويعتبر التطبيق أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية في العالم، ويستخدمه أكثر من مليار شخص على مستوى العالم.

*Tik Tok والخصوصية

وكانت شركة “بايت دانس” وصلت لبيانات مستخدمي التطبيق الأمريكيين،

مما يعزز من شكوك الخصوصية التي طالما اتُهمت بها الشركة المالكة للتطبيق الصيني.

وذكر موقع “بزفيد” الإخباري نقلا عن تسجيلات صوتية مسربة،

أن موظفي “بايت دانس” المقيمين في الصين وصلوا مرارا وتكرارا إلى بيانات مرتبطة بالمستخدمين الأمريكيين.

وكشفت المقاطع الصوتية المسربة من 80 اجتماعا داخليا للشركة الصينية،

أن تسعة موظفين بـ Tik Tok أفصحوا 14 مرة بقولهم إن مهندسي “بايت دانس”،

في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات مستخدمي الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين سبتمبر 2021 وحتى يناير 2022 على الأقل.

وفي اجتماع عقد شهر سبتمبر عام 2021، قال عضو بقسم الثقة والسلامة في Tik Tok إن “كل شيء يُرى في الصين”.