وليامز: اللمسات الأخيرة هو ما تعمل عليه لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري

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أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أمس السبت في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر أن لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة، تعمل الآن على وضع اللمساء الأخيرة والصياغة اللازمة.

وقالت وليامز : ” باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم غد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية».

في حين كشفت عن عمل اللجنة على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة .

وكان قد أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريحات صحافية أمس السبت، أن كل النقاط الخلافية في حوار لجنتي النواب والدولة بـالقاهرة انتهت ولم تبق إلا شروط انتخاب الرئيس والحكم المحلي.

وأضاف العرفي أن كل الخطوات التي تمت جيدة ومبشرة ونتمنى أن تفضي إلى انتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد إمكانية التوصل إلى قاعدة دستورية عبر جلوس عقيلة صالح مع أطراف الأزمة.

في حين نوه إلى أن يكون الحوار بعيد عن التدخلات سواء المحلية أو الدولية .

وكما أكد أنه على المستوى الأمني تم الاتفاق على إخراج كل المرتزقة وسحب أسلحة المليشيات.

كما تم الاتفاق على ودمجها في مؤسسات الدولة سواء المدنية أو العسكرية.

في حين بارك ما نتج إليه حوار لجنتي النواب والدولة في القاهرة .

وعبر عن آماله في أن تفضي النتائج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.