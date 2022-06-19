رغم مناشدة الجهات المسؤولة .. وفاة طفل مصاب بالهيموفيليا لعدم توفر “الفاكتور 9”

أخبار ليبيا 24 – خبر

توفي الطفل أحمد أيمن المصاب بمرض الهيموفيليا، بعد بقائه في المستشفى 6 أيام دون توفير دواء الفاكتور 9 الذي أطلقت مناشدات لتوفيره.

وأعلنت صفحة مرضى الهيموفيليا في ليبيا، أن الطفل أحمد أيمن كان موجودا في العناية الفائقة بمركز طرابلس الطبي منذ يوم 13 يونيو الماضي. حيث أطلقت على الصفحة مناشدة لكل الجهات المعنية والمسؤولة بتوفير دواء الفاكتور 9 .

وأوضحت الصفحة أن الطفل توفي بعد صراع مع المرض بسبب نزيف في الدماغ أثر نقص الدواء المطلوب.

وكانت الصفحة ذاتها قد أكدت في بيان سابق يوم 11 يونيو بأن الحال ضاق بمرضى الهيموفيليا وأهاليهم بسبب إهمال وفساد الجهات المسؤولة

وأشار البيان إلى أنهم يعانون من نقص العلاج والتهميش الذي يصل إلى تكرر حالات الوفاة.

وأكد البيان أن المرضى وذويهم طرقوا جميع الابواب ومنها الجهات الرقابية والقانونية ، الا انه لم تأتي بأي تغيير بل أن الحال تأزم كثيرا. الأمر الذي دفعهم للتوجه إلى النائب العام في 2022/05/23 حيث تم تقديم مذكرة له تخص مرضى الهيموفيليا في ليبيا وما يعانوه من آلام وأوجاع وظلم وفساد بالأحداث والتواريخ وكل من كان سبب في هذا العبث.

وأكد البيان أن النائب العام تجاوب معهم وأصدر تعليماته بالتحقيق العاجل بالخصوص وقام بمخاطبة الجهات المختصة. ووزارة الصحة والإمداد الطبي وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي لإيجاد حلول عاجلة لتوفير الفاكتور.