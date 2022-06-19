وصول طائرة الخطوط الليبية إلى مطار معيتيقة بعد استكمال صيانتها

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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية؛ وذلك عقب استكمال صيانتها لمطار معيتيقة الدولي.

وبحسب بيان الحكومة كان في استقبال وصول الطائرة، وزير المواصلات، ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، ورئيس مجلس إدارة الليبية الأفريقية القابضة، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن الطائرة ستعود للخدمة بعد إتمام إجراءاتها الإدارية.

وكانت قد أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في مايو الماضي تجهيز طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية لاستعادة صلاحيتها للطيران، بعد تخزينها لفترة طويلة بمطار بنغازي.

وتعد الطائرة من طراز إيرباص A320، وجرى تغيير العربة السفلى الأمامية للطائرة وطلاء كامل للطائرة بشعار شركة الخطوط الجوية الليبية بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.