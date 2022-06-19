“سبب كوارث وخسائر فادحة”.. وزارة النفط : صنع الله غير متقيد بالقوانين

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فندت وزارة النفط والغاز أمس السبت في بيان توضيحي عبر صفحتها على الفيسبوك المعلومات والبيانات المتعلقة بالإنتاج وذلك في إطار ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات العالمية بخصوص دقة المعلومات التي تصرح بها وزارة النفط والغاز ، والمتمثلة في وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون أو المكتب الإعلامي بتدني الإنتاج بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية إلى حوالي أقل من 100 – 200 ألف برميل يوميا .

وأكدت بأن الإقفال شبه الكامل قد وقع فعلاً عندما تم الإعلان عن إقفال الإنتاج والتصدير وسط صمت مريب هذه المرة.

ونوهت أن الاغلاق تم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الجهات الخارجية رغم أنهم يعرفون من الذي أصدر التعليمات بالإقفال.

وتابعت “وقد وصل الأمر في السابق بأن قدّم مصطفى صنع الله شكوى في شخصيات اجتماعية ورسمية للجنة العقوبات مستهيناً بالقضاء الليبي .

وأكدت الرقم الصحيح للإغلاق وأنه لم يبق من الإنتاج إلا الحقول البحرية والحماده والوفاء.

وأشارت إلى أن أجمالي الإنتاج وقتها يتراوح بين 100 و 200 ألف برميل يومياً.

ونوهت إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ملحقة بوزير النفط والغاز وأن الوزارة لها حق الإشراف والرقابة.

وذلك بالتوجيه والمراجعة والإرشاد أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانيين واللوائح النافذة بالدولة الليبية.

ويأتي ذلك من منطلق الحفاظ على مصدر الدخل الوحيد لليبيين.

مخالفات صنع الله

وأقرت الوزارة بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة المخولة لبيع النفط والغاز منذُ تأسيسها حسب قوانين النفط.

ونفت أن تكون قوانين البيع صدرت بقرار من الأمم المتحدة كما يروج البعض.

وأكدت أن هدف وزارة النفط والغاز هو إنتاج النفط والغاز حسب المعايير الصناعية واللوائح النفطية.

وذلك للحفاظ على إدارة المكامن والمعدات السطحية والحفاظ على الثروة النفطية.

إضافة إلى تحسين أداء مستوي القطاع ليواكب المتطلبات العالمية والتخفيف من الانبعاثات وتغيير المناخ.

وأكدت أن مستخدمي قطاع النفط والغاز في جميع المواقع النفطية هم الركيزة الأساسية في إنتاج النفط والغاز.

وثمنت وزارة النفط والغاز جهودهم في استمرار الإنتاج رغم كل الظروف الصعبة التي واجهت القطاع ودولة ليبيا .

وقالت إن هناك من يحاول أن يصور بأن هناك خلافات شخصية بين المؤسسة والوزارة للأسف الشديد

مؤكدة أن عدم تقيد ومخالفة مصطفى صنع الله للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط نتج عنه عدة مخالفات.

واوضحت أن صنع الله خالف الأسس الفنية في ادارة مكامن الحقول.

وسبب ذلك كوارث وخسائر فادحة و مشاكل فنية لها أثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية.

وأكدت الوزارة عدم أتباع صنع الله للتسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية.

فضلا عن تعسف المؤسسة في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي .

وأكدت حجب صنع الله للمعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز.

وذلك بالرغم من توجيهه في العديد من المرات من رئاسة الوزراء ولكنه مستمر في تعنته وتحديه حتي لرئاسة الحكومة.

كما أنه حجب عشرة مليارات وتسعمائة مليون عن خزينة الدولة لمدة ستة عشر شهرا عند شركات أجنبية.

مؤكدة خسارة الدولة الليبية لعشرات الملايين من الدولارات.