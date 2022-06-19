محمد صلاح ينتظر مكافئة مصر بمنحه جواز دبلوماسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تسعى مصر لمنح اللاعب الدولي محمد صلاح لقب سفير الدبلوماسية الرياضية عن مصر ومنحه جواز سفر دبلوماسي.

ولقت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من الرأي العام في مصر، بعد أن تقدمت وزارة الرياضة والشباب المصرية بطلب للجهات المعنية.

وأشادت وزارة الشباب والرياضة باللاعب الدولي محمد صلاح لاعب،

وأنه قيمة وقامة دولية ويستحق هذا اللقب الدولي بأن يكون سفير للدبلوماسية الرياضية.

وذلك لما حققه من إنجازات عالمية في الكرة الرياضية، مؤكدة أن محمد صلاح لاعب استثنائي للكرة المصرية ونفخر به جميعا.

*شروط حصول محمد صلاح على الجواز

وفي تصريح صحفي فسر السفير المصري محمد حجازي ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق،

الشروط الواجب توافرها لمنح جواز السفر لأي شخصية حقيقية أو اعتبارية.

وقال حجازي، إن الوزارات أو الهيئات حين تسعى لمنح أو لحصول فرد على جواز سفر دبلوماسي،

ويكون ذلك بعد نجاحه في التميز في شيء ما يستحق من خلاله الترشح لنيل جواز السفر الدبلوماسي والتمتع بما يقدمه جواز السفر من مزايا وتسهيلات لحامله داخل البلاد وخارجها.

وأكد حجازي أن هذا الشرط مستوفى بكافة أركانه بالنسبة للفرعون المصري محمد صلاح.

والذي نجح في تحقيق إنجازات حقيقبة لصالح مصر فاستحق بذلك التكريم عنها والمكافأة جزاء ما قدم من خدمات جليلة لوطنه في المحافل الدولية.

وأوضح حجازي شرطا آخر وهو أن تتقدم وزارة الشباب والرياضة، إلى وزارة الخارجية المصرية بالطلب للقيام بدورها،

وعرضه على رئيس الجمهورية باعتبار أن منح جواز السفر الدبلوماسي يكون بقرار سيادي من رئيس الجمهورية شخصياً.

*محمد صلاح يستحق

وعن المزايا التي يقدمها الجواز الدبلوماسي للنجم محمد صلاح، قال حجازي: ” التمتع بالحصانة الدبلوماسية، فضلاً عن مميزات متعلقة بالتنقل ومنح التأشيرات في الدول التي يزورها”.

كما يقدم الجواز الدبلوماسي لحامله معاملته في كافة الدول باعتباره دبلوماسيا مصريا يتمتع بكافة صلاحيات ومميزات الدبلوماسيين في المطارات والأماكن العامة والخاصة.

هذا بالإضافة إلى عاملاً أدبياً كبيراً يحظى به حامل جواز السفر الدبلوماسي،

حيث تقدمه بلاده للعالم باعتباره ممثلاً مميزاً ومشرفاً لها، وتفتخر به في كافة المحافل.

ورحب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، بهذه الخطوة، مؤكداً أنها رسالة سوف تصل إلى قلب النجم العالمي محمد صلاح الذي شرف مصر في كافة المحافل الدولية.