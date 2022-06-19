ابتكار جديد.. لقاح كورونا للأطفال الرضع

وقالت بيث بيل عضو لجنة المستشارين بعد التصويت “هذا المرض يقتل الأطفال وأمامنا فرصة لمنع ذلك.. أمامنا فرصة لمنع مخاطرة معروفة”.

وصرحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باستخدام لقاح شركة موديرنا للأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات ولقاح فايزر/ بيونتك للأطفال من سن 6 أشهر حتى 4 سنوات، ولقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن 5 سنوات.

وذلك حتى تبدأ الحكومة الأمريكية في طرح اللقاحين للأطفال من سن 5 سنوات فأقل.

ويحتاج التصويت الذي يوصي باستعمال اللقاحين، إلى توقيع مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي.

وذلك من سن 6 أشهر، ويرجح إمكانية طرحهما في أنحاء البلاد في الأسبوع المقبل.

وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح اللقاحين للأطفال الأقل من 5 سنوات في الأسبوع المقبل.

وقال بايدن في بيان، الجمعة: “سنبدأ في شحن ملايين الجرعات من اللقاحين للأطفال إلى آلاف الأماكن التي يعرفها الآباء ويثقون بها ومن بينها مكاتب أطباء الأطفال ومستشفيات الأطفال والصيدليات”.

وأضاف “مع تسليم الجرعات سيكون الآباء قادرين على تحديد مواعيد التطعيمات لأطفالهم في الأسبوع المقبل مع تزايد المواعيد خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

وفي حين يتوق كثير من الآباء في الولايات المتحدة إلى تطعيم أطفالهم لكن من غير الواضح مدى الإقبال على الجرعات.

وتشير البيانات الاتحادية إلى أن لقاح فايزر/ بيونتك الذي تم التصريح به للأطفال بين 5 و11 عاما في أكتوبر.

ولم يستخدمه بالكامل سوى 29% هذه الفئة العمرية.