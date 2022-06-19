قزيط: فشل لقاء عقيلة والمشري متوقع وحجم الخلافات 5% فقط

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أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إن فشل اجتماع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان متوقعًا .

واوضح قزيط في تصريحات صحافية أن تسويق التوافق بين الأطراف المتنازعة هو خداع للرأي العام.

ونوه إلى أن مسألة ترشح العسكريين ستكون اختبارًا حقيقيًّا لمدى التوافق بين الأطراف الليبية.

موضحا أن ذلك يأتي بعد إعلان الاتفاق على 200 مادة .

وأشار إلى أن المشكلة كانت في تسويق أن هناك تقاربًا وتفاهمًا كبيرين بين المشري وعقيلة.

مؤكظا أن هذا غير صحيح، ملقيا باللوم على الذين يسوّقون الوهم للناس.

ونوه إلى أن حجم الخلافات في ليبيا يدور حول 5% فقط، وباقي المواد الدستورية ليست محل خلاف، ويجب أن نتكلم في الموضوعات الخلافية.