حرائق كثيفة في إسبانيا.. ورجال الإطفاء تحاول السيطرة الاحتباس الحراري المتهم الأول

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تقترب مستويات الحرارة في إسبانيا في أوائل فصل الصيف إلى مستويات قياسية.

ونتيجة لتلك الإرتفاعات الشديدة في درجات الحرارة، يكافح رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق غابات في البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، “إن البلاد تتجه نحو تسجيل أعلى درجات حرارة تشهدها في أوائل الصيف منذ عشرات السنين”.

وكشفت الهيئة عن توقع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية في سرقسطة في الشمال الشرقي، ومنطقتي نافارا ولاريوخا في شمال البلاد.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن منطقتي زامورا الواقعة قرب الحدود مع البرتغال، وكتالونيا في الشرق، من بين أكثر المناطق تضرراً من حرائق الغابات.

وقالت الحكومة الإقليمية في قشتالة وليون، حيث تقع زامورا، إن ما يقرب من 20 ألف هكتار من الأراضي احترقت في سلسلة جبال سييرا دي لا كوليبرا.

وأضافت أن الحرائق ما زالت مستعرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء 11 قرية، وأن نحو 500 من رجال الإطفاء يكافحون لإخماد النيران المرعبة.

وشهد رجال الإطفاء في كتالونيا يوما صعبا أمس (السبت) بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وهبوب رياح جنوبية قوية.

*حرائق ضخمة

كما نقلت وكالات الأنباء صوراً تظهر حجم النيران في منطقة زامورا.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» أيضا مقطع فيديو يظهر ضخامة النيران.

وقال برناردو فونيس (63 عاماً) وهو مزارع في سرقسطة، لوكالة «رويترز» للأنباء: ” هذه الحرائق دليل على تغير المناخ”.

وأردف: ” أنه أمر مقلق للغاية لأن لدينا بالفعل ارتفاعات تبلغ 34 و35 درجة في مايو، والآن في يونيو تقترب من 44 درجة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا مستويات قياسية من درجات الحرارة المرتفعة.

مما ضاعف المخاوف من تحول هذه المعدلات غير المسبوقة إلى اعتيادية، فيما يبدو نتيجة للاحتباس الحراري العالمي.

وازدياد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري.

كما تضيف انبعاثات الغازات الدفيئة من قوة ومدة ومعدّل تكرار موجات الحر، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.