حادث مأساوي يودي بحياة اثنين من أبطال مسلسلات “نتفليكس”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت منصة البث الإلكتروني نتفليكس، مصرع اثنين من أبطال مسلسل The Chosen One “ذا تشوزن ون” المكسيكي في حادث مأساوي.

وبحسب مجلة “بيبول” الأمريكية، تحطمت شاحنة الإنتاج الخاصة بالمسلسل في ولاية باها كاليفورنيا سور المكسيكية.

وأسفر عن وفاة الممثلين “رايموندو جاردونيو كروز” و “خوان فرانسيسكو جونزاليس أجيلار”، وإصابة 6 آخرين من طاقم العمل.

كما تسببت الحادثة في تعطيل التصوير حتى إشعار آخر، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

– تفاصيل حادث

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، قال شهود عيان على الواقعة، “إن شاحنة الإنتاج انجرفت عن حدود الطريق إلى منطقة نائية قبل أن تنقلب”.

وجاءت الواقعة في طريق سانتا روزاليا، الذي يؤدي إلى مطار محلي.

وقال أحد أصدقاء الممثلين الراحلين، “إن النجمين اشتكيا من تدهور أحوال الطرق والمواصلات المكسيكية”.

وتابع: “وقالا الممثلين الراحلين إن طاقم الإنتاج قام باستغلالهما في سبيل توفير نفقات النقل”.

جدير بالذكر أن مسلسل “ذا تشوزن ون” المكسيكي، من إنتاج نتفليكس، ويدور حول 3 أطباء يحاولون الحصول على لقاح لفيروس زيكا.

ومن خلال سعيهم المحموم يعثرون على معالج روحاني يستدرجهم لجماعة دينية.