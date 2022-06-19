تسببا بانقطاع الكهرباء عن منطقة الصابري.. ضبط شخصين متلبسين بسرقة كوابل نحاسية

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تمكن مركز شُرطة الصابري أمس السبت من إلقاء القبض على شخصين في حالة سُكر متلبسين بسرقة كوابل نحاسية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على جزء كبير من منطقة الصابري.

واوضح أن ذلك تم عقب ورود معلومات لتحريات مركز شرطة الصابري عن أشخاص يقومون بقص وسرقة الكوابل النحاسية.

وأكد المركز أن الكوابل كانت تغذي جزء كبير من منطقة الصابري وتقع بالقرب من الجسر .

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان عبر صفحتها على الفيسبوك ” إن رئيس المركز عميد مرعي الغويل أصدر تعليماته بضبط الاشخاص سالفي الذكر”.

وتابعت “وعند وصول أعضاء التحريات لعين المكان تم ضبط شخصين يقومون بسرقة الكوابل النحاسية” .

وأكدت أن المتهمين كان بحوزتهم عدد من الكوابل ومُعدات الحفر وكانت تفوح منهما رائحة كريهة يشتبه بأنها رائحة الخمر.

واوضحت المديرية أنه تم الإنتقال إلى المركز والتحقيق والإستدلال مع المتهمين.

وأكدت أنه حين عودتهم لرشدهم تبين ان الأول يُدعى ط.ف.ف والثاني يُدعى ص.ر.ب وإعترفوا بما نُسب إليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.