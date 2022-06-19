الكوني: الرئاسي حريص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

أخبارليبيا24

أكد النائب بالمجلس الرئاسى موسى الكوني اليوم الأحد، حرص المجلس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وشدد الكوني خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هوراندل دعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية.

وأوضح النائب في المجلس الرئاسي أن الوصول إلى الانتخابات يأتي تحقيقا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات.

ومن جهتها، جددت هورندال، استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية.

وأكدت السفيرة البريطامية على دعم بلادها إجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف.

يشار إلى أن الكوني والسفيرة البريطانية بحثا خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.