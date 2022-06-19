العرفي: لم تبق إلا شروط انتخاب الرئيس والحكم المحلي

19 يونيو، 2022 9:28 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريحات صحافية أمس السبت، أن كل النقاط الخلافية في حوار لجنتي النواب والدولة بـالقاهرة انتهت ولم تبق إلا شروط انتخاب الرئيس والحكم المحلي.

وأضاف العرفي أن كل الخطوات التي تمت جيدة ومبشرة ونتمنى أن تفضي إلى انتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد إمكانية التوصل إلى قاعدة دستورية عبر جلوس عقيلة صالح مع أطراف الأزمة.

منوها أن يكون الحوار بعيد عن التدخلات سواء المحلية أو الدولية .

وكما أكد أنه على المستوى الأمني تم الاتفاق على إخراج كل المرتزقة وسحب أسلحة المليشيات.

كما تم الاتفاق على ودمجها في مؤسسات الدولة سواء المدنية أو العسكرية.

وبارك ما نتج إليه حوار لجنتي النواب والدولة في القاهرة .

وعبر عن آماله في أن تفضي النتائج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

19 يونيو، 2022 9:28 ص
14

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