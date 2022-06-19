الصداع النصفي خطر يهدد الأطفال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يتعرض الأطفال للصداع العرضي مع ألم خفيف إلى متوسط يستمر لبضع ساعات، لكن لدى البعض يصبح الصداع شديدًا.

ويمكن أن يحدث الصداع عند الأطفال بشكل متكرر أو يحدث بسبب شيء ما، مثل ضوضاء عالية أو أضواء ساطعة أو الكثير من النشاط من حولهم، وقد يحدث فجأة.

وقد يشعر الأطفال الذين يعانون من الصداع بألم في مقدمة الرأس أو في جميع أنحاء الرأس.

ولكن تعتمد أعراض الصداع على عمر الطفل وقدرته على التواصل معك، وهذا يعني أن الصغار مثل الرضع يعانون أيضا من ألم الرأس.

وقد تختلف الطريقة التي يعبر بها الأطفال عن آلامهم تبعًا لأعمارهم.

فالبكاء هو وسيلة الأطفال الذين لا يستطيعون الكلام، أو نجدهم يلمسون رؤوسهم أو يغلقون أعينهم بشدة لتجنب المحفزات المؤلمة.

أما الأطفال الصغار أو الأطفال في سن الابتدائية يقولون إن رؤوسهم تؤلمهم أو إن الأضواء الساطعة تزعجهم.

كما يستخدمون الصور المرئية للتعبير عن مستوى الألم، بينما يصبح المراهقون متقلبي المزاج أو منعزلين.

ووفقا لأحدث الإحصائيات أن واحد من كل 6 مراهقين يعاني من الصداع النصفي، كما يعاني ما يقرب من 2% من المراهقين من الصداع يوميًا أو كل يومين.

وبحسب موقع “chop.edu” أنه بالنسبة لبعض الأطفال يصبح الصداع شديدًا أو منهكًا أو مزمنًا، ويمكن أن يحدث من تلقاء نفسه أو كعرض من أعراض حالة أخرى.

وذكر الموقع الأمريكي التابع لـ Children’s Hospital of Philadelphia أنه من الممكن أن يكون الصداع علامة على مشكلة خطيرة مثل ورم في المخ.

*حالات الصداع المقلق

وهناك الحالات التي تستدعي أن يقلق بشأنها الآباء ويحصلوا على المساعدة الطبية فورا وهي:

– إصابة طفلك بصداع حاد فجأة.

– إذا كان طفلك يعاني من صداع يزداد سوءًا.

– كان طفلك يعاني من صداع متكرر أو منهك يمنعه من ممارسة الأنشطة العادية.

– يعاني طفلك من ارتجاج في المخ.

ويكون الصداع مرتبطًا بمشكلة خفيفة نسبيًا في 99% من الحالات، مثل عدوى قابلة للعلاج، أو مرتبطة باضطراب الصداع الأولي، ما يعني عدم وجود مشكلة أساسية أخرى.

ونقلا عن موقع Children’s Hospital of Philadelphia أوضحت الدكتورة كريستينا سزبيركا، دكتوراه في الطب وإخصائية أعصاب الأطفال، أن اضطرابات الصداع الأولية تشمل ما يلي:

1- صداع التوتر.

وهو أكثر أنواع الصداع شيوعا وينتج عنه ألم خفيف إلى متوسط.

2- الصداع النصفي.

وهو صداع شديد ومنهك يمكن أن يستمر لساعات أو أيام وغالبًا ما يكون مصحوبا بألم وغثيان وقيء وحساسية للضوء والصوت ودوخة.

3- الصداع النصفي المزمن.

وهو صداع مؤلم متكرر (15 يوما أو أكثر)، يحدث لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل.

وفي معظم الأوقات، يمكن لمقدم الرعاية الصحية لطفلك إجراء هذه التشخيصات بناءً على نمط الأعراض.

ولا يلزم إجراء اختبارات، ولا تهدد اضطرابات الصداع الأولية الحياة، لكنها يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة، مثل التغيب عن المدرسة.

كيف يتمكن الوالدين من مساعدة طفلهم لحل مشكلة الصداع؟

توجد العديد من الأشياء التي يمكن للوالدين القيام بها لدعم أطفالهم الذين يعانون من الصداع،

خاصة تشجيعهم على اتباع العادات المفيدة التالية:

– الحفاظ على جداول زمنية منتظمة لتناول الطعام وممارسة التمارين والعمل المدرسي والنوم.

– حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم دون انقطاع ليلاً (8-12 ساعة في الليلة حسب العمر).

– ممارسة النشاط البدني يوميا بمعدل 20 دقيقة من التمارين القوية المسببة للعرق 3-4 أيام في الأسبوع.

– شرب الكثير من الماء والحفاظ على رطوبة الجسم لتجنب ظهور الصداع أو استمراره.

– تناول الطعام بشكل جيد والامتناع عن تخطي وجبات الطعام.

– ممارسة هوايات أو اهتمامات جديدة مثل الحرف أو القراءة أو الطهي، بهدف إرخاء عقل طفلك بعد العمل المدرسي والتخلص من التوتر ووقف الصداع من البدء أو التفاقم.

– التفاعل مع الأصدقاء والعائلة من أجل الرفقة والمتعة.