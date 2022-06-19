أمن طبرق تحذر من الرماية العشوائية خلال مراسم استقبال “الصقور” العائد لدوري الأضواء

أخبار ليبيا 24

حذرت مديرية أمن طبرق من حمل واستعمال السلاح خلال استقبال جماهير المدينة لفريق الصقور، عقب صعوده للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وطالبت المديرية في بيان لها، اليوم الأحد، مشجعي نادي الصقور الرياضي بعدم اصطحاب أو حيازة أي نوع من الأسلحة النارية عن استقبال بعثة فريق الصقور القادمة من طرابلس، اليوم الأحد.

ولفتت المديرية إلى أن ذلك يأتي حفاظا على سلامة المواطنين وعد إفساد فرحة الجماهير بمدينة طبرق من خلال الرماية العشوائية.

وأكدت المديرية أن أي شخص يثبت حيازته لأي نوع من الأسلحة النارية يتم ضبطه ومحاسبته قانونينا.

وخطف فريقا الصقور وأساريا بطاقتي التأهل للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن الموسم الرياضي المقبل (2022-2023)، بعد صدارتهما لمجموعتي تصفيات الصعود للقسم الممتاز.

يذكر أن فريق الصقور عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب 14 عامًا، وأساريا يحل ضيفًا للمرة الأولى على دوري الأضواء الممتاز.