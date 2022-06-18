وليامز تؤكد العمل على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة للإطار الدستوري

18 يونيو، 2022 11:50 م
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أخبار ليبيا 24

أكدت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، مساء اليوم السبت، على أن لجنة الصياغة، بلجنة المسار الدستوري، تعمل على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة للإطار الدستوري.

وقالت وليامز، على تويتر، إن “باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة. لإعداد إطار دستوري يوم غد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة. بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية”.

وتختتم يوم غد الأحد الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن مقرري لجنة المسار الدستوري عقدوا اجتماعا مع لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لوضع الصياغة النهائية للمسودة لعرضها على اللجنة.

والخميس، دعت، وليامز، لجنة المسار الدستوري للوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي.

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18 يونيو، 2022 11:50 م
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