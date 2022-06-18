هل تخرج مشاورات المسار الدستوري في القاهرة باتفاق بين مجلسي النواب والدولة؟

أخبار ليبيا 24

تختتم يوم غد الأحد الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.

ومن المقرر، تخلص نتائج الاجتماعات التي انطلق يوم الجمعة 12 يونيو الجاري، إلى إطار دستوري لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وفي تصريحات صحفية، قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة، عبدالقادر حويلي، إن اللجنة أنجزت خلال هذه المشاورات، ما يقارب 90 بالمئة من المواد الدستورية، لكنه في ذات الوقت ذكر أن المواد الدستورية (الجوهرية)، والتي تمثل 5 بالمئة فقط من النقاط، ما تزال محل خلاف بين أعضاء اللجنة.

والخميس، دعت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، لجنة المسار الدستوري للوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي.

وكتبت على تويتر: “في اليوم الخامس من مشاورات المسار الدستوري للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، أثنيتُ على الأعضاء لمواصلة العمل نحو التوافق. كما أحثهم على الوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي، الذي أظهر الرغبة في الانتخابات من خلال التسجيل بالملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات”.

لقاء عقيلة والمشري

والتقت وليامز، في القاهرة، بالمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وناقشت معه الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري.

ووجهت وليامز، دعوة إلى خالد المشري رئيس مجلس الدولة لإجراء مشاورات اليوم السبت أو غد الأحد في حضور عقيلة صالح.

وقال، المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن المشري يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد. وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري.

وأضاف، أن المشري أكد أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً.