“ناسا” تعثر على شئ غير متوقع على الكوكب الأحمر قطعة قمامة بين صخرتين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عثرت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” فوق كوكب المريخ على مايبدو قطعة قمامة محشورة بين صخرتين.

حيث كانت المركبة “برسفيرنس” التابعة لـ”ناسا” تبحث عن دلائل على وجود حياة فوق الكوكب الأحمر، وعثرت على القطعة بالصدفة.

وكتبت “ناسا” في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “عثر الفريق على شيء غير متوقع”، مضيفة أنها “بطانية حرارية”.

وبحسب موقع “الحرة” الأمريكي، يعتقد أنها كانت جزءا من حطام المعدات التي ساهمت في الهبوط الآمن للمركبة على كوكب المريخ العام الماضي.

ورجحت وكالة”ناسا” أن سبب وجود تلك القطعة في مكان يبعد نحو كيلومترين عن مكان تحطم معدات الهبوط، هي الرياح.

حيث تتعرض المركبات الفضائية خلال رحلتها لكوكب المريخ، لدرجات حرارة وقوى جاذبية شديدة.

وهذا يجعلها تخترق الغلاف الجوي بسرعة تصل إلى 20 ألف كيلومتر في الساعة.

وتساعد تلك المعدات في تقليل تأثير ذلك على المركبات الفضائية حيث تنفصل عنها قبل الهبوط وتتعرض لضرر بالغ.

وتعتزم وكالة “ناسا” استمرار تشغيل مركبة “برسفيرنس” حتى يناير2023، حيث تقوم بإرسال الصور بشكل مستمر وتبحث عن العينات لدراستها.

وصممت المركبة المتنقلة “برسفيرنس”، لاكتشاف آثار لكائنات دقيقة قديمة كان يعج بها المريخ على الأرجح قبل ثلاثة مليارات سنة.

وكانت “برسفيرنس” قد هبطت على سطح المريخ، في فبراير2021، بعد رحلة فضائية استمرت سبعة أشهر.

وحققت المركبة نجاحا مذهلا يدشن مهمة ستستمر أعواما عدة بحثا عن أدلة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر.

وهبطت المركبة الضخمة في فوهة “جيزيرو” والتي يعتقد العلماء أنها كانت تحتوي على بحيرة قبل 3.5 مليار سنة.

ويعتبر هذا الهبوط هو أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.