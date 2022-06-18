عقب فشل لقائهما.. المستشار صالح والمشري يغادران القاهرة

أخبار ليبيا 24

أفادت وكالة سبوتنيك للأنباء بفشل اللقاء بين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة وذلك لاعتراض الأخير على تغيير جدول أعمال اللقاء.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه أن “المستشار صالح والمشري، غادرا العاصمة المصرية القاهرة مساء الجمعة”.

وأكد ذات المصدر أن المشري رفض لقاء المستشار صالح بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري.

وتلقى المشري، الخميس، دعوة رسمية من قبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، للقاء المستشار صالح، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان له، أن المشري يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري.

وأكد المشري أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، الخميس، قالت وليامز، إن المستشار صالح، أعرب خلال لقائها معه، في القاهرة عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون.