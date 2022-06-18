رئيس مجلس التخطيط الوطني: المؤسسات السيادية الليبية في طريقها للتوحيد

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس التخطيط الوطني، رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات، الدكتور مفتاح الحرير، أن المؤسسات السيادية (ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية) هي في طريقها للتوحيد بفضل جهود الخيرين من أبناء هذا الوطن.

انطلقت في تونس فعاليات برنامج عمل اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات، برئاسة رئيس مجلس التخطيط الوطني، الدكتور مفتاح الحرير، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ومعهد الولايات المتحدة الامريكية للسلام.

ويهدف الاجتماع، إلى الشروع في توحيد أهم المؤسسات السيادية الرقابية، في ليبيا وهما ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.

وحضرت اللجان المكلفة من الإدارتين (طرابلس والبيضاء) حيث افتتحت الجلسات من قبل رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات.

ودعا الحرير، إلى إنهاء حالة الانقسام المؤسسي بشكل كامل. وقال: “إن توحيد المؤسسات السيادية من أهم قضايا الوطن وهي في طريقها للتوحيد بفضل جهود الخيرين من أبناء هذا الوطن”. وسوف يستمر عمل هذه الجلسات حتى 21 يونيو.