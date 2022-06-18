قريبا.. دولة عربية تقر استخدام البطاقة المصرفية الروسية “مير”

أخبار ليبيا 24

تعتزم البحرين تفعيل العمل بنظام دفع “مير” الروسى في المستقبل القريب. حسبما أعلن أحمد عبد الرحمن الساعاتي سفير البحرين لدى روسيا خلال تصريح على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال السفير الساعاتي “سنقوم قريبا بإدخال نظام الدفع الروسي مير في الخدمات المصرفية. مما سيسمح للسياح من بلدكم بقضاء إجازة مريحة وآمنة عندنا”.

فيما قالت زارينا دوغوزوفا رئيسة اتحاد السياحة الروسي إن منظمتها تبحث حاليا إمكانية استخدام بطاقات “مير” الروسية. في 7 دول من العالم، كما أنها تعتزم إطلاق مباحثات مماثلة مع 5 دول أخرى. موضحة أن كل تلك الدول “من الوجهات السياحية الشهيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط”.

يشار أن “مير” هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015. بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي “فيزا” و”ماستركارد” بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو. وبطاقات “مير” معتمدة حاليا في 10 دول هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. بحسب وسائل إعلام روسية.

يذكر أن روسيا سرعت من جهودها للترويج لنظام “مير” عالميا بعد أن أعلنت “فيزا” و”ماستر كارد”. وقف خدماتهما في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.