تحقيق في اختلاس أموال من مصلحة الضرائب.. النيابة تحبس موظفين احتياطيا

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حُبس 3 موظفين بمصلحة الضرائب احتياطيا على خلفية التحقيق في اختلاس آلاف الدنانير من خزينة مصلحة الضرائب، وفق ما أفاد به كتب النائب العام في ليبيا اليوم السبت.

وقال المكتب، إن النيابة العامة، أمرت بحبس الموظفين الثلاثة احتياطيا على خلفية التحقيق في جريمة اختلاس مبالغ مالية قدرت بمئات الألوف من خزينة مصلحة الضرائب.

المكتب أضاف، إن نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، نظرت في واقعات البلاغ المرفوع من مكتب البحث الجنائي طرابلس ضد بعض الموظفين بمصلحة الضرائب.

التحقيق في اختلاس أموال

وقال إن النيابة تولت البحث في جريمة اختلاس الأموال من خزينة مصلحة الضرائب تحت غطاء إدراج بيانات، على خلاف الحقيقة، في مستندات المصلحة، ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية، نسبت زوراً إلى مصارف تجارية.

وذكر المكتب، أن التحقيق الابتدائي في القضية، أكد صحة واقع اختلاس بعض القائمين على تحصيل الضريبة، لقيم مالية من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية، وغيرها من الدخول، المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.

وأكد، أن الإجراءات أسفرت عن إثبات واقع تحرير سندات مخالصة لم تدرج في الدورة المستندية للمصلحة. إضافة إلى استعمال صكوك مصرفية مزورة لغرض تحصيل مرتكبي الجُرم منافع مادية غير مشروعة.

وقال، مكتب النائب العام، إن النيابة العامة أمرت بحبس ثلاثة متهمين حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق، وأخذت في ملاحقة بقية المساهمين.